INOCÊNCIA-MS (Correspondente) – A PMA recebeu denúncias de possível desmatamento ilegal no município ontem (14). Uma equipe foi ao local e verificou realmente um desmatamento, porém, com licença ambiental deste ano (2020), conforme as normas legais. Os Policiais conferiram com uso de GPS as dimensões do desmatamento para verificar se estava dentro da área autorizada pelo órgão ambiental e também estava tudo correto. No entanto, no local havia uma pessoa que executava o serviço de aproveitamento da madeira utilizando uma motosserra sem a documentação ambiental, o que se caracteriza como crime ambiental. A motosserra foi apreendida.

O infrator (39), residente em Três Lagoas, responderá por crime de uso de motosserra sem licença, com pena de três meses a um ano de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.000,00.