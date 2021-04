DOURADOS – MS (Correspondente) – Na noite deste domingo (11), um homem foi atingido por cinco tiros, após sofrer um atentado na Rua Ataíde de Souza Leitão, equina com a Rua Ignácia de Mattos Brandão, região do Parque do Lago II, em Dourados. A vítima foi identificada como Guilherme Parra Valério (24), e foi atingido com dois tiros na cabeça, um nas costas e dois na perna. De acordo com a polícia, pelo menos três homens participaram do atentado. Na ocasião, Guilherme estava na companhia de outras duas pessoas, quando duas motocicletas se aproximaram e um dos indivíduos efetuou os disparos contra ele. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para o Hospital da Vida em estado de saúde gravíssimo. Equipes da Guarda Municipal de Dourados e Polícia Civil estiveram no local e recolheram 29 cápsulas de pistola nove milímetros. O caso segue sob investigação.