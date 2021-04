Paranaíba (MS) .Na noite da ultima segunda-feira (19), durante a “Operação Hórus”, a Polícia Militar flagrou o cidadão transportando 26 equinos sem estar com os documentos necessários (nota fisca e GTA), sendo conduzido à delegacia em Cassilândia. Os policiais militares realizavam patrulhamento nas proximidades da MS 426 e, por volta das 22h20, os policiais abordaram um caminhão boiadeiro com placas de Mundo Novo/MS e reboque com placas de Dourados/MS.

Durante a abordagem, o homem disse que não possuía os documentos necessários para o transporte dos 26 cavalos (Nota fiscal e GTA). Uma equipe do IAGRO foi solicitada para acompanhar a ocorrência. Com o motorista do caminhão, um senhor de 68 anos, também foi localizada a quantia de R$ 14.500 reais em dinheiro e 40 dólares. O homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil em Cassilândia, onde foi autuado em flagrante delito por crime contra a ordem tributária.