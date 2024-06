Homem é deixado a beira da morte num terreno baldio em MS

José Leandro Pinto Romão dos Santos foi deixado a beira da morte após ser esfaqueado e abandonado num terreno baldio na Rua Antônio Jeremias, no bairro Guanabara, em Três Lagoas.

Populares avistaram a vítima ser jogada no local, por um grupo de pessoas num carro. Ele foi largado todo ensanguentado. Até a chegada do SAMU e dos Bombeiros a população prestou os primeiros socorros pois ele se encontrava bastante debilitado, devido as várias lesões sofridas. Ele foi socorrido com perfurações de faca nas costas, tórax, abdômen e um corte no pescoço, numa tentativa dos algozes em degola-lo. No Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora segue intubado. Segundo sua mãe o mesmo seria dependente químico.

O caso foi registrado na DEPAC do Município.