Homem é encontrado morta nas proximidades da PED

Miguel Espíndola Matoso (55) foi encontrado morto em um alojamento nas proximidades da Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Ele e um companheiro de trabalho, de 37 anos brigaram. O autor foi embora e a vítima permaneceu no local onde foi encontrado sem vida com sangramento no rosto e lesões no corpo. As circunstâncias do fato estão sendo apuradas. O corpo foi encaminhado ao IML para exame necroscópico. O caso segue sendo investigado.