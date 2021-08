DOURADOS – MS (Correspondente) – Um homem identificado como Valdir Ferreira Sobrinho foi encontrado morto no corredor de um residencial de kitnets, localizado na rua Ciro Melo, Jardim Santa Maria. Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas a vítima já estava sem vida. De acordo com informações dos moradores, a vítima teria subido no muro e caído em seguida de uma altura de cerca de 5 metros.

Valdir não reside no endereço em que foi encontrado, os levantamentos iniciais da equipe de perícia indicam que ele pulou alguns muros do bairro até chegar no residencial. Cartelas com remédios também foram encontradas próximo do homem. A Polícia Civil segue investigando o que teria provocado a atitude da vítima.