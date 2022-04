O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (14), em um terreno próximo à avenida Gury Marques, em Campo Grande.

De acordo com informações divulgadas, o terreno estava sendo limpo por maquinários que avistaram o corpo caído no mato. A vítima estava seminua e apenas com roupas íntimas. Ainda não é possível saber se havia ferimentos no corpo. A Perícia Técnica da Polícia Civil foi ao local para realizar procedimentos de praxe e tentar a identificação do homem.