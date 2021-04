Na manhã desta quinta-feira (15), homem identificado como Marcelo Valenciano foi encontrado morto em Taquarussu, a 325 quilômetros de Campo Grande. O corpo da vítima estava em um terreno baldio. Conforme as primeiras informações, Marcelo foi encontrado morto no terreno, que fica nas margens da Rodovia BR-473. Equipes da Polícia Civil, Perícia e Polícia Militar estiveram no local e o caso foi registrado. Segundo o Nova News, há suspeita de que a vítima possa ter cometido suicídio e o caso é investigado.