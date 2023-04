Homem é encontrado morto na porta de casa

Luciano Bispo de Souza, de 44 anos foi encontrado morto hoje (12) pelo segurança do local na porta de casa no condomínio da região do Parati em Campo Grande. Os Bombeiros foram acionados e constataram o óbito. Segundo a PM, o homem apresenta um inchaço na testa e sangramento.

Um familiar da vítima relatou que Luciano usava drogas numa casa no Bairro Piratininga ontem (11) e discutiu com um dos rapazes. Com medo do cara voltar, o familiar trouxe a vítima para a sua casa, que está desabitada, para dormir e disse que voltaria pela manhã para busca-lo.

O familiar suspeita que ele sofreu uma convulsão devido ao consumo da droga, ou que tenha ocorrido algo relacionado a discussão anterior. A Perícia encaminhou o corpo ao IMOL. O caso segue em investigação.

Foto: Marcos Erminio/ Midiamax