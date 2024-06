Elidimar Machado da Silva (44) é encontrado morto na BR-463 em São Gabriel do Oeste. A vítima é natural de Terenos. A Perícia esteve no local e encaminhou o cadáver ao IMOL. Estiveram presentes na ocorrência a Polícia Civil e PRF. A investigação do caso segue em andamento, enquanto as autoridades procuram determinar se a vítima foi, de fato, atropelada ou se há outros fatores envolvidos.