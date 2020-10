Homem é esfaqueado na manhã desta terça-feira (13) por três ladrões no bairro São Conrado, em Campo Grande/MS. O trio o abordou e pediu sua mochila e resistiu e foi esfaqueado no braço. Ele relatou que caminhou a pé até a casa da tia em busca de ajuda e onde foi amparado. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima a unidade médica. O caso foi registrado na DEPAC do Centro.