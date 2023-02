Um homem foi morto após uma confusão numa “boca-de-fumo” na Rua Laucídio Coelho no Jardim Los Angeles em Campo Grande. A vítima foi encontrada numa estrada de chão em frente a biqueira com 7 facadas no pescoço. O óbito foi constatado pelo SAMU. A Perícia esteve no local e encaminhou o corpo ao IMOL. A vítima não portava documentos. De acordo com informações o autor do crime é o dono do ponto de drogas. Depois do crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. O caso segue em investigação.