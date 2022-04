RIBAS DO RIO PARDO – MS (Correspondente) – Um homem, de 51 anos foi esfaqueado no pescoço pelo “amigo” de 31 anos após uma discussão na casa onde moravam, no bairro Santos Dumont. De acordo com informações divulgadas, a briga teria começado por causa do aluguel que os dois homens dividiam. Em seguida, o autor de posse de uma faca acabou atingindo a vítima no pescoço. O Homem foi socorrido por populares e levado para o hospital, mas devido à gravidade dos ferimentos teve de ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande. Já o autor fugiu do local mais acabou preso logo em seguida pela polícia.