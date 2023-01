Um homem foi esfaqueado no tórax na Rua Olivério Rodrigues da Luz no Jardim Los Angeles em Campo Grande. A vítima estava sentada numa cadeira quando o autor chegou sem dizer nada e o esfaqueou várias vezes em seguida fugiu. Mesmo ferido e sangrando muito, a vítima conseguiu pedalar por duas quadras até a Rua Isaltino Leiria de Paula, onde caiu na frente de uma casa em reforma e pediu ajuda para o pedreiro do local. Ele foi socorrido em estado grave pela unidade avançada do SAMU. O GOI está no local a procura do autor do crime.