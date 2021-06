Uma mulher conhecida como “Cida” é procurada pela polícia após esfaquear um homem de 44 anos durante uma briga na noite desta quinta-feira (17), em uma casa no Jardim Noroeste, em Campo Grande. A vítima foi socorrida e levada para uma unidade de saúde. De acordo com o B.O, o homem estava na casa de amigos quando por volta das 22h30 da noite desta quinta (17), ouviu a autora gritando para ele sair da casa dela, e com uma faca desferiu um golpe contra o homem que saiu correndo.

Ele conseguiu ajuda em um bar nas proximidades sendo o Corpo de Bombeiros acionado, onde constatou que o ferimento no ombro era superficial o levando para uma unidade da saúde do Tiradentes. A vítima não deu detalhes sobre os motivos para o crime.

A polícia fez buscas pela autora, mas como não havia muitas informações não foi possível localizá-la.