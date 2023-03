Um homem de 30 anos foi esfaqueado na Rua Zacarias Mourão no Jardim Carioca em Campo Grande. A vítima relatou que foi golpeado pelo seu irmão de 31 anos que se encontra evadido do sistema prisional. Os policiais em diligências localizaram o autor que tentou fugir mas foi contido e preso com a faca do crime. Por apresentar um corte contuso na mão direita foi encaminhado à UPA Santa Mônica. Após a liberação, o mesmo foi encaminhado à DEPAC-CENTRO.