Um homem de 38 anos foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após ser espancado em frente a um comércio de Campo Grande (MS). De acordo com o boletim de ocorrência a vítima relatou que estava no local quando foi abordado por um homem que chegou o repreendendo, incomodado com a presença da mesma. Por este motivo iniciou as agressões. A vítima levou chutes e, mesmo após cair, continuou recebendo golpes na cabeça. O autor deixou o local. E foi acionado o socorro para o agredido. O caso segue em investigação.