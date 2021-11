DOURADOS-MS (Correspondente) Aldemir dos Santos (32) foi assassinado na noite de segunda-feira (22), no Bairro Estrela Tovi, no município. Ele foi alvejado com pelo menos quatros disparos enquanto tomava tereré com a esposa. Os tiros atingiram dois na cabeça, um no ombro e outro na altura do peito. De acordo com informações policiais Ademir se encontrava sentado em uma cadeira em frente de casa quando foi executado. De acordo com testemunhas, Ademir foi morto por dois homens que estavam em uma moto. Uma equipe alfa do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionada, mas quando chegou ao local, ele já estava morto. A Polícia está investigando o homicídio.