Foi assassinado com pelo menos três tiros durante a madrugada desta terça-feira (23), em Campo Grande no Aero Rancho, Leandro da Silva Cavalcanti, de 20 anos. Ele estava em frente de sua casa quando aconteceu o crime.

O assassinato aconteceu por volta das 2 horas da madrugada desta terça (23), quando Leandro estava sentado em frente de sua casa com mais três amigas fumando narguilé. Neste momento passou o autor encarando todos e com medo as mulheres resolveram entrar.

Foi nesse momento em que o autor voltou e fez disparos contra Leandro o acertando no tórax, orelha e olho. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima já estava morta. Pelo menos cinco projéteis foram recolhidos no local.

Segundo o irmão da vítima, ela vinha recebendo ameaças pelo Facebook. As amigas de Leandro contaram que o autor fugiu em seguida com um comparsa que estava esperando na esquina em uma motocicleta. Ele era negro, magro e estava de blusa de cor azul.