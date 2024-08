Homem é executado com quatro tiros em acerto de costas em Três Lagoas

Francolino Teixeira da Silva, conhecido como Frank, de 34 anos, foi morto a tiros em um possível acerto de contas, em uma casa, no Jardim Cangalha, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. A vítima possuía três passagens por homicídio.

Segundo informações do JP News, o homem e a esposa estariam na casa, quando dois homens teriam chamado ele no portão da residência. Ao chegar no portão para ver quem era, Francolino teria sido surpreendido pelos assassinos que dispararam diversas vezes.

Ele ainda tentou correr para dentro da casa, mas morreu devido os ferimentos graves. Após os disparos, os autores dos disparos teriam fugido a pé.

Ainda segundo site, ao menos 4 perfurações teriam identificadas no corpo do homem. No local havia a cocaína, que foi apreendida para ser periciadas.

A Polícia Civil irá investigar o caso e descobrir se o crime, tem ligação com algum dos delitos praticados por Frank no passado.