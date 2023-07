Leonel Benites Aquino, 46, o “Alemão” foi executado num bar na Rua Catanduva, no bairro Salgado Filho a tiros de pistola 9mm em Ponta Porã . No local a perícia recolheu 14 cartuchos deflagrados. O Pistoleiro entrou no boteco e abriu fogo contra executou “Alemão” em seguida fugiu numa moto importada modelo Leopardo azul, e fugiu. Leonel não tinha antecedentes criminais.