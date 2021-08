AQUIDAUANA – MS (Correspondente) – A Polícia Civil indiciou nesta terça-feira (10), um homem de 18 anos, acusado de atacar mulheres no município. Ele ficou conhecido na cidade como o “Maníaco da Moto”. De acordo com as informações divulgadas, o suspeito conduzia uma motocicleta Honda Fan de cor preta, se aproximava das vítimas e agarrava as nádegas, seios e demais partes íntimas delas. Os ataques do suspeito tiveram início em março deste ano.

Após informações do autor, e seu modus operandi, a polícia começou um trabalho de investigação, que levou até o autor. O homem acabou sendo abordado e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Ele confessou ter atacado pelo menos 20 mulheres. O crime mais recente teria ocorrido na última sexta-feira (6). Ao todo, cinco mulheres formalizaram o registro de ocorrência. Algumas vítimas relataram ter sido abordadas pelo autor por mais de uma vez, geralmente em vias públicas com menor circulação de pessoas. Diante dos fatos, o autor foi interrogado e indiciado pela autoridade policial, prática do delito de importunação sexual.