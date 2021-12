Um homem de 34 anos foi mantido refém e amarrado com fios durante um roubo de veículo ocorrido na noite de domingo (19), na região da Coophavilla, em Campo Grande (MS). A caminhonete foi recuperada, mas os dois autores não foram localizados. A vítima relatou que saiu de sua casa no Portal Caiobá, de caminhonete com destino a empresa de sementes onde trabalha como operador de máquina. No trajeto ladrões o abordara, na Avenida Doutor Nasri Siufi, nas imediações da BR-262. A dupla armada anunciou o roubo. Ele então foi retirado do veículo e amarrado com fio e após ser agredido colocado na carroceria. O grupo rodou por algumas horas e acabou abandonando-o na Avenida Panambi verá, onde conseguiu se soltar.

Ele rodou pelo bairro em busca de ajuda e conseguiu acionar a Polícia Militar. Os policiais localizaram o veículo na Rua do Porto e efetuou a apreensão. A vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e o caso foi encaminhado à Polícia Civil, para investigação.