Homem é morto a facadas após discussão sobre jogo do tigrinho em Campo Grande

Na madrugada desta sexta-feira (23), Eduardo Souza Lima, de 34 anos, foi vítima de homicídio no Jardim Panamá, Campo Grande. Conforme informações do JD1 Notícias, o crime ocorreu após um desentendimento relacionado ao ‘Jogo do Tigrinho’.

O caso aconteceu em uma residência onde a vítima estava com dois amigos. O suspeito, cuja identidade não foi divulgada, chegou ao local e iniciou uma discussão com Eduardo. Durante a briga, o agressor sacou uma faca e golpeou a vítima nas costas. Eduardo Souza caiu ferido, e o mecânico fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas encontrou Eduardo sem sinais vitais. A equipe médica confirmou o óbito no local.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica. O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de plantão. As investigações estão em andamento para localizar o suspeito e determinar as circunstâncias do crime.



