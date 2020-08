BODOQUENA-MS (Correspondente) – Vilmo Ximenes Torres, vulgo “Chita” foi assassinado na noite de ontem (11) a facadas, no município. O suspeito do crime foi identificado como Helivelton da Silva. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. A Polícia acredita que a motivação do crime seja um acerto de contas do tráfico de drogas. O caso segue em investigação.