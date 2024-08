Lino Garcia Chimene (27) foi assassinado nas proximadades da Linha Internacional de Coronel Sapucaia que faz divida com Capitan Bado; no Paraguai. Populares avistaram o corpo no meio da rua e acionaram a Polícia Militar. A Perícia foi acionada e constatou que o jovem foi morto com vários golpes de faca no lado esquerdo do tórax. O corpo foi encaminhado ao IMOL. O caso segue em investigação.