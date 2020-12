Conforme depoimento do autor do crime, Lindenberg José da Conceição (42), a vítima Wellington Ciqueira Ventura (28) o perseguiu e tentou o assaltar. Por isso foi obrigado a dar um golpe de foice na cabeça da vítima. O crime ocorreu no início da tarde deste domingo (27), na Rua Joaquim Murtinho, Vila Juquita em Maracaju – 160 quilômetros de Campo Grande. O autor contou ainda aos policiais militares que estava em casa de manhã quando Wellington foi até lá com uma arma de fogo. Lindenberg então disse ter saído correndo até um supermercado para pedir socorro.

O assaltante então foi atrás dele e continuou o ameaçando. Lindenberg correu de volta para casa, pegou uma foice e voltou para encontrar Wellington que foi atingido com uma foice na cabeça e caiu ao solo.

O autor tentou fugir para a casa da namorada, mas no caminho foi encontrado por equipe da polícia militar. Quando viu os PMs já colocou as mãos na cabeça e deitou no chão. Ele confessou o crime e afirmou não saber que a arma era falsa, fato constatado pelos policiais depois.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju junto com as armas recolhidas no local do crime. O caso foi registrado como homicídio simples e ameaça.

