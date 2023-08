Genaldo Carvalho dos Santos (47) foi assassinado a golpes de canivete Popular Velha, em Corumbá. A cuidadora ao chegar encontrou Genaldo ensanguentado e com perfurações no tórax e rosto. A Polícia prendeu o autor confesso em frente a sua casa, na rua João Afonso, com a bermuda suja de sangue. A arma do crime foi apreendida. O caso foi registrado como homicídio simples.