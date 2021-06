ELDORADO-MS (Correspondente) – Adão Aparecido Barros Lobato (43) foi executado a tiros depois de uma briga por causa de uma bateria de carro. Ele foi morto na frente do filho de 9 anos. Testemunhas relataram que Adão tentou dar partida no seu carro e não conseguindo percebeu que o veículo estava sem a bateria. Suspeitando de um homem conhecido por “Corujinha” foi tirar satisfação. Ambos começaram uma discussão. Logo após a desavença a vítima foi ao centro comprar uma bateria. Na volta o autor veio armado e sua direção e efetuou os disparos. Adão ainda tentou correr, mas foi alvejado e morreu no local. Em seguida o pistoleiro fugiu numa moto. A Perícia recolheu três cápsulas de munição deflagradas e duas munições intactas, sendo duas cápsulas da marca Federal. O caso segue em investigação.