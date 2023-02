Um homem de 35 anos foi preso preventivamente após ter assassinado Joelson Aparecido Souza, de 30 anos no último sábado com 5 tiros de calibre 38 em Ivinhema. O crime aconteceu após uma discussão por causa de uma bicicleta que a vítima teria furtado do assassino. O assassino esperou Joelson vir de costas e deferiu os tiros que acertam pescoço, olho e costas; matando no local. Em seguida o algoz fugiu. Diante de todas as provas, o delegado responsável representou pela prisão preventiva do assassino e expediu um mandado de prisão. O homem estava foragido e se apresentou na delegacia acompanhado de uma advogada. Como ele era considerado foragido, foi preso preventivamente e encaminhado ao presídio da cidade, onde ficará à disposição da justiça.