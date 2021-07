Segundo as investigações o acuado se passava por uma garota em nome de Luíza Emanuelly, para atrair meninos e adolescentes. O maníaco usava perfil falsos em plataformas digitais e mantinha, durante semanas, conversas com conteúdo sexual com as vítimas. Os meninos eram convencidos a enviar fotos e vídeos onde apareciam nus. De acordo com que foi apurado após o criminoso consumar os crimes e ter o material digital em mãos ele divulgava as fotos em grupos de amigos das vítimas por meio de outros perfis na mesma rede social.

A Delegada adjunta da 13ª DP, Ágatha Braga explicou que “Desde março, foram identificadas mais de 70 crianças de todo o Brasil com as quais o autor mantinha contato. Estima-se que o número de vítimas seja ainda muito maior”. Os Peritos do Instituto de Criminalística (IC) irão analisar todo o material apreendido a fim de apurar se outras pessoas estão associadas ao autor.