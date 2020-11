MUNDO NOVO-MS (Correspondente) – Policiais Civis efetuaram na terça-feira (4) a prisão de um homem de 46 anos condenado, no estado de Mato Grosso, pelos crimes de estupro e cárcere privado contra a própria filha. Policiais de MS, acionados pela Polícia Civil de Mato Grosso, receberam informações de que o autor estaria morando e se escondendo no município de Mundo Novo. De acordo com o delegado João Cleber Dorneles, após diligências, a equipe conseguiu localizá-lo no Centro da cidade, enquanto realizava compras em uma loja.

O mandado de prisão, expedido pela Segunda Vara Criminal de Cuiabá foi cumprido pelos policiais, e o condenado agora está preso à disposição da Justiça.