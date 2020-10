RIO BRILHANTE-MS (Correspondente) – A Polícia Civil na quarta-feira (30) prendeu um suspeito de estupro e de extorsões em série no município. O suspeito já possuía passagens por crimes análogos, teria estuprado a vítima, após tê-la extorquido, exigindo dinheiro para que não fossem divulgados supostos vídeos íntimos dela com um companheiro.

Os supostos vídeos e fotos teriam sido feitos clandestinamente pelo suspeito, enquanto a vítima se relacionava com um companheiro dentro de um veículo em via pública.

INVESTIGAÇÕES

De acordo com as investigações, o suspeito se aproveitava de casais que se relacionam dessa forma, em via pública, os abordava de forma violenta, afirmando ter vídeos e exigindo dinheiro para que não fossem divulgados. Ao menos outras duas vítimas da extorsão, que se deram da mesma forma, já foram identificadas.

A Polícia Civil ainda investiga a possibilidade de haver outras vítimas do suspeito, que deverão procurar a Delegacia para o registro da ocorrência. São garantidos às vítimas todo o sigilo e a discrição necessários para a apuração do fato.

A Polícia Civil enaltece a coragem da vítima e das testemunhas em comunicar o fato e informa que está sempre à disposição para a proteção delas e de todos que necessitam. Destaca-se ainda que as investigações prosseguirão e o suspeito só deverá ser considerado culpado, após o trânsito em julgado de eventual condenação.