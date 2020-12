Policiais da Derf prenderam nesta quinta-feira (10), um homem (46) acusado de extorsão. Os policiais receberam a informação de que o suspeito emprestava dinheiro à altos juros e estaria utilizando de violência e grave ameaça utilizando-se de uma arma de fogo para exigir de seus credores os pagamentos das dívidas.

Após trabalho de apuração, o suspeito foi devidamente qualificado pelos investigadores e um Inquérito Policial foi instaurado comprovando que, em alguns casos, os juros cobrados podiam superar os 50%.

Além das ameaças com uso de arma de fogo, algumas vítimas relataram que o criminoso dizia agir sob o amparo de agentes de Segurança Pública, incutindo ainda mais temor em seus credores e os dissuadindo de procurar as forças Policiais.

A Polícia Civil representou pela Prisão Preventiva do investigado, assim como requereu a expedição de Mandado de Busca na residência do mesmo, localizada no Bairro Nova Lima. No local foram aprendidas notas promissórias (que comprovam que os juros cobrados pelos empréstimos podiam chegar à 65%), considerável quantia de dinheiro em espécie, documentos de transferência da propriedade de veículos (à título do pagamento de dívidas), veículo e outros elementos de prova.

Ele encontra-se custodiado em uma das celas da Especializada.