A Polícia Militar prendeu um homem (33), acusado de agredir com socos, chutes e pedradas uma mulher (38), na madrugada desta terça-feira (17), na rua 7 de setembro, esquina com a Avenida Calógeras, em Campo Grande.

De acordo com o B.O, os militares realizavam rondas pela região central, quando avistaram a vítima caída e o agressor próximo ao local. Questionado, o homem confessou as agressões após a mulher acusa-lo de roubar um celular. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Depac Centro, onde foi atuado e segue preso.