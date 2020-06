CHAPADÃO DO SUL-MS (Correspondente) – Homem acaba preso pela PM na madrugada de hoje (12), após dar socos numa mulher de 35 anos. A equipe policial se deparou com a vítima gritando por socorro alegando que havia sido agredido pelo marido. O agressor foi contido por populares nos fundos do imóvel. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.