COSTA RICA-MS (Correspondente) – Esposa compareceu na Delegacia de Polícia na noite de quarta-feira (7) relatando que seu companheiro estava a ameaçando com uma faca. De acordo com a vítima o companheiro frequentemente ingere bebida alcoólica e lhe ameaça. Os militares estiveram na residência, na rua Estados Unidos, e localizaram o homem no quarto do casal, ele ainda portava na cintura uma faca de 14 cm. Ele estava embriagado, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.