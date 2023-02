A Polícia Civil prendeu um jovem (28) que ameaçou, agrediu e furtou o celular da ex-companheira em Andradina (SP). A ação teve o apoio daDelegacia de Defesa da Mulher de Andradina-SP cuja a autoridade policial representou pelo mandado de prisão preventiva, sendo que a ordem judicial foi expedida apenas três dias antes, em 27/01/2023, pelo Juízo do Anexo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Vara Criminal da Comarca do município paulista.

O homem preso possui vasta ficha criminal no âmbito de violência doméstica com a ex-mulher, com registros de ocorrências em Três Lagoas-MS e Andradina-SP, por crimes envolvendo ameaças, agressões psicológicas e agressões físicas, algumas destas inclusive, enquanto a vítima encontrava-se grávida.

ORDEM PRISIONAL

A ordem prisional é decorrente de crimes de ameaça, lesão corporal e roubo, cometidos pelo suspeito, no último dia 24/01/2023, no município paulista. Na ocasião, ele teria se dirigido até a residência de sua ex-convivente, onde proferiu ameaças de morte, praticou agressões físicas, e mediante roubo do celular dela.

MANDADO DE PRISÃO

Diante da expedição do mandado de prisão, foi solicitado o apoio da SIG de Três Lagoas/MS pela equipe da Delegacia da Mulher da Polícia Civil paulista. Após ações desencadeadas pelas equipes operacionais da SIG e do Núcleo Regional de Inteligência, ele foi encontrado no final da tarde de ontem (31), na região do bairro Jardim das Acácias, em Três Lagoas-MS.

Ele foi conduzido à sede da SIG, onde foi dado o efetivo cumprimento ao mandado judicial de prisão, e após ser submetido a realização do exame de corpo de delito, ele foi conduzido as celas da DEPAC, onde aguardará preso, o seu recâmbio ao Estado de São Paulo.