Homem de 21 anos foi preso, na madrugada desta quinta-feira (28), no bairro Nova Lima, em Campo Grande, acusado de assaltar um adolescente que voltava de um show próximo do local.

Conforme Boletim de Ocorrência, a vítima, de 16 anos, acompanhada da avó, estava caminhando pela rua próxima do local do evento, que ocorreu em um shopping da região, quando foi abordada por trás pelo acusado que estava com uma faca.

Ao anunciar o assalto, ordenou que o garoto jogasse o celular no chão, um Iphone 11 avaliando em R$ 5 mil, bem como o óculos que estava em sua mão.

Assustada, a avó do jovem saiu correndo gritando por ajuda. O criminoso fugiu e, em seguida, a vítima foi até o Batalhão da Polícia Militar que fica no bairro para pedir ajuda.

Durante rondas pelas ruas, encontraram o suspeito que tentou se esconder em um terreno baldio, mas acabou localizado e detido.

Quando questionado, confessou que jogou o aparelho debaixo de um carro, bem como a faca utilizada no crime.

Os agentes encontraram os produtos furtados e realizaram a prisão do suspeito. Na delegacia, afirmou que cometeu o crime para comprar drogas, pois também estava no show, consumindo o mesmo.

Ele passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (28).