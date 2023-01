Um jovem de 27 anos foi preso por incendiar a casa com adolescente dentro e agredir idosa com facão em Paranhos. O motivo seria vingança. O crime aconteceu na Aldeia Sete Cerros. O rapaz foi preso pela equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais) da cidade. No local, com a ajuda de lideranças indígenas, o autor foi localizado e preso com um facão, que foi apreendido. O autor havia sido denunciado pela idosa pois havia adentrado sua casa sem seu consentimento. A liderança alertou o autor sobre o fato e gravidade o que fez com que ele sentisse raiva. Após fazer uso de drogas e bebida alcoólica, para se vingar da idosa, o homem invadiu novamente a residência com um facão e atacou a mulher, que foi ferida no pulso.

A idosa conseguiu fugir e pediu ajuda para o neto, de 17 anos, que mora ao lado. O garoto conseguiu impedir as agressões e o autor fugiu. Furioso, o acusado retornou e ateou fogo na casa do adolescente. A polícia foi acionada e prendeu em flagrante o autor.