Um homem de 45 anos foi preso na quarta-feira (31) após colocar fogo em madeira retirada da reforma de igreja católica localizada na Vila Rosa em Dourados. Os bombeiros foram acionados e contiveram as chamas. De acordo com testemunhas o autor é usuário de drogas. Agentes da Guarda Municipal precisaram algema-lo e foi encaminhado a DEPAC do Município.