Homem é preso após danificar a casa da própria mãe em Dourados

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Dourados, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira, 26/05, um homem por dano qualificado e calúnia praticados contra a própria mãe.

A vítima que é idosa compareceu à unidade policial informando que seu filho (39 anos) adentrou em sua residência, bastante alterado, devido ao uso de droga, e passou a acusá-la de ter subtraído seu dinheiro, jogando os documentos da vítima no chão, derrubando o guarda-roupa, e quebrando os vidros da janela e da porta. Após a comunicação do fato, realizou-se contato com a Polícia Militar para prestar apoio, o que fora feito.

O flagranteado foi conduzido à DAM, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito. Ressalta-se que não é a primeira vez que o autuado pratica crimes em desfavor de sua genitora, possuindo o total de oito registros de ocorrência por crimes dessa natureza.