Um norte-americano identificado como Danny Frazier (34) foi preso após depredar o cemitério de Knoxville, no estado americano do Tennessee na madrugada de segunda-feira (5). Ele afirmou aos policiais que destruiu o local enquanto tentava ressuscitar a avó morta. O prejuízo causado por ele foi de US$ 30 mil o equivalente em reais a mais de R$165 mil.