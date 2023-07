Homem é preso após furtar o carro do pai em MS

Anderson Depieri, de 34 anos foi preso após furtar o carro do pai e tentar fugir da polícia em Dourados. A GMD foi comunicada do roubo e em patrulhamento se deparou com o autor

próximo à Escola Estadual José Lins Pereira. Ele recebeu ordem de parada mas não obedeceu e fugiu em alta velocidade na contramão. Na fuga “jogou” o carro contra a viatura da Guarda e seguiu se evadindo até a BR-163.

Mais viaturas deram apoio a ocorrência e após tiros nos pneus Anderson foi detido. Com ele os foram apreendidos R$ 797,65 furtado do pai que é tesoureiro de uma igreja e um celular. Preso foi encaminhado ao xadrez da Delegacia de Polícia.