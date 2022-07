Um Jovem de 20 anos foi preso após furtar uma moto que estacionada na frente de uma unidade do semiaberto. A motocicleta pertence a outro homem que cumpre pena, quando saia do estabelecimento penal. A Polícia Penal identificou o larápio após analisar as imagens do circuito de segurança da unidade. Após ser localizado, o rapaz afirmou que o proprietário da moto já o havia roubado anteriormente e, por isso, ele teria se vingado.