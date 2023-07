Homem armado com uma “arminha da estrela” é preso após ameaçar clientes, funcionário do bar em Dourados. O autor mostrou o simulacro tomou um “rabo de galo” e saiu sem pagar. A Polícia foi acionada e localizou o larápio com a arma de brinquedo. Preso foi encaminhado a DEPAC do Município.