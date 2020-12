Paranaíba-MS (Correspondente) – Policiais militares do 13º Batalhão realizaram a prisão de um homem de 40 anos que tentou assassinar sua esposa, de 71 anos, na manhã dessa terça-feira (22/12), em Aparecida do Taboado.

A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 para o atendimento de ocorrência, na qual uma mulher estaria em via pública, gritando por socorro, pois teria sido esfaqueada pelo companheiro. A equipe policial foi até a rua Guilhermino Falcão, e restou verificado que uma Senhora de 71 anos havia buscado abrigo em uma residência, na Rua Sargento Dilson Freitas, cuja moradora a acolheu e trancou o portão. A vítima estava deitada na área do imóvel, informou ter sido esfaqueado pelo seu marido, indivíduo já conhecido no meio policial, sendo ela levada em seguida pelos bombeiros militares ao pronto socorro local.

Com as informações acerca do autor, iniciou-se o patrulhamento, sendo que autor foi localizado na Rua São Jerônimo, ocasião em que foi abordado e submetido a busca pessoal. Questionado sobre o fato, o indivíduo admitiu que acabara de desferir golpe de faca contra sua companheira e indicou o local em que havia deixado o instrumento.

O homem foi preso e entregue, juntamente com a faca, na delegacia de Polícia Civil.