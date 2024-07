Homem é preso após tentar matar idoso com macaco hidráulico

A Polícia prendeu o autor de tentativa de homicídio no Bairro Capitão Vigário II em Caarapó. O agressor no intuito de revidar uma primeira agressão sofrida, entrou em luta corporal com o idoso de 62 anos, armou-se com uma barra de macaco metálica e desferiu três golpes no rosto da vítima.

Testemunhas impediram ainda que o mesmo desferisse golpes de faca na vítima, que foi socorrida e encaminhado Hospital da Vida, em Dourados, onde permaneceu por duas semanas na UTI.

Diante dos fatos o Delegado Ciro Jales, representou pela prisão preventiva do autor, que foi deferida pelo Poder Judiciária e cumprida pela Polícia Civil.