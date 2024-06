Homem é preso armado em Bar

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Japorã. Após tomar conhecimento que um cliente de um bar estaria armado os policiais foram ao local. No boteco visualizaram o cliente com um volume na cintura.

Foi dado ordem para que todos os presentes no botequim ficassem rente a parede para que passagem por revista. Neste momento, no intuito de se esquivar da abordagem policial, o suspeito fugiu para os fundos da taverna e se desfez do armamento.

A equipe foi no encalço do fugitivo realizou a abordagem mas ele não estava mais em posse da arma. Mas acabou confessando tê-lo dispensado para fugir a fiscalização, e levou os Policiais ao local onde havia sido escondido.

Diante disso, foi dado voz de prisão ao suspeito, o qual foi conduzido à Delegacia e se encontra a disposição da justiça.