Homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar após agredir e ameaçar a espoça com uma arma de fogo, na noite de terça-feira (11), em Corumbá. A mulher fugiu de casa após as agressões.

Conforme informações da PM, a mulher, também de 25 anos, foi agredida com cadeiras pelo marido. A PM foi acionada e chegando no local não encontrou mais a vítima. Ao ser localizada, ela pediu o apoio do militares para retirar suas coisas da casa.

A PM encontrou o autor na residência do casal e a arma, que estava em um guarda-roupa. Ele foi preso por ameaça, lesão corporal e levado para a Primeira Delegacia de Polícia Civil.